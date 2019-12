Dal 2 gennaio 40 nuovi bus sulle strade di Torino sulle linee 55, 71 e 12 [VIDEO]

Dal 2 gennaio sulle strade di Torino in servizio 40 nuovi autobus a metano. I primi 13 mezzi verranno impiegati sulla linea 55 e poi, progressivamente, saranno immessi in servizio sulle 71 e 12.

A fornire i bus Conecto CNG, alimentati a gas naturale, è il gruppo Daimler-Mercedes, che si occuperà della manutenzione per 8 anni. L'investimento è di 11.1 milioni di euro, finanziati al 50% dalla Regione e al 50% da Gtt.

"Due anni fa - ha commentato l'assessore ai Trasporti Maria Lapietra - eravamo veramente in crisi davanti al bilancio di Gtt: ora vedere i nuovi autobus girare per la città è quasi commovente". "Nell'ultimo biennio - ha aggiunto l'amministratore delegato di Gtt Giovanni Foti - l'azienda ha acquistato 191 veicoli, di cui 144 per il servizio urbano e suburbano, rinnovando circa il 20% della flotta". "Stiamo investendo - ha aggiunto - su autisti e manutentori: prima per problemi economici non era possibile farlo". Sul mezzo della linea 5 che questa mattina ha preso fuoco in corso Orbassano Foti invece ha precisato "era appena uscito e non aveva ancora preso servizio: il veicolo aveva 18 anni e questo conferma la necessità di rinnovare la flotta".

"Gtt - ha detto la sindaca Chiara Appendino - dal punto di vista economico torna alla normalità e quindi è in grado di fare lo sviluppo: le prossime tappe sono i nuovi mezzi a metano per le strade di Torino, a gennaio la gara per i bus elettrici e poi la revisione della rete di trasporto, che spingerà sulle linee di forza".