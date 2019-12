Sfruttamento sessuale dei minori online, nel 2019 indagate in Piemonte 42 persone

Sono state 650 le persone indagate nel 2019 dalla polizia postale, di cui 42 in Piemonte e Valle d'Aosta per quanto concerne i reati connessi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Due gli arresti: uno afferente un soggetto responsabile di gravi abusi su minori di cui aveva la diretta disponibilità ed uno per il quale si è riscontrato l’utilizzo del software TOR ai fini dell'anonimizzazione.

Le indagini relative al fenomeno dell’adescamento di minori online, invece, hanno consentito di indagare 180 soggetti in Italia, 20 dei quali nel territorio Piemontese.

Un fenomeno particolarmente insidioso che ha fatto breccia tra giovani e giovanissimi è rappresentato dagli stickers, fenomeno in crescente diffusione, che consiste nella condivisione, sulle piattaforme di messaggistica istantanea, di adesivi digitali gratuiti, a contenuto offensivo, violento, discriminatorio, antisemita, nonché pedopornografico. Attualmente sono stati rilevati 7 casi di stickers trattati da questa Specialità, conclusisi con altrettanti minori indagati per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico; uno di questi casi è stato trattato dal Compartimento di Torino ed ha condotto al deferimento all’autorità giudiziaria di un minore.

Nell’ambito più generale dei reati contro la persona perpetrati sul web, invece, dal mese di gennaio ad oggi sono state indagate 288 persone, per aver commesso estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie e minacce sui social network. In aumento anche le diffamazioni online: 2.426 casi in Italia, con 738 persone indagate di cui 101 nel contesto Piemontese.