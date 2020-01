"Fermarci è impossibile": a Bussoleno una fiaccolata di solidarietà a sostegno di Nicoletta Dosio

Sono stati numerosi - diverse centinaia - gli attivisti No tav che nel pomeriggio di oggi sono dati appuntamento a Bussoleno per una fiaccolata, una nuova manifestazione di solidarietà nei confronti di Nicoletta Dosio dopo quella che - nella notte di Capodanno - ha visto una sorta di "veglione" organizzato all'esterno del carcere delle Vallette, a Torino.



La donna, 73 anni, è stata condotta in carcere dopo l'arresto avvenuto a seguito della condanna definitiva a un anno per i disordini che nel 2012 interessarono il casello di Avigliana dell'autostrada Torino-Bardonecchia. La ex insegnante ha rifiutato qualunque altra forma di detenzione alternativa e si è dichiarata contenta della scelta, nei suoi messaggi indirizzati alle persone che la sostengono.

Ad accompagnare la manifestazione - cui hanno preso anche alcuni esponenti politici di estrema sinistra - uno striscione con la scritta "Fermarci è impossibile".