Tragedia a Bibiana: soffoca mentre mangia un pezzo di panettone. Muore una donna di 92 anni

Tragedia a Bibiana, presso la casa di riposo "Casa Barbero" che si trova in via Ospedale 9. Una donna di 92 anni è infatti deceduta dopo aver messo in bocca un pezzo di panettone che però ha finito per ostruirle le vie respiratorie.



Subito è scattata la richiesta di soccorso, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso, adducendolo peraltro a cause naturali essendo la donna sofferente di disfagia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cavour e Pinerolo che hanno raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi del caso. Il pm ha disposto l'autopsia.