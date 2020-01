23enne marocchino scippa due donne dopo aver firmato in Commissariato

Il giorno della vigilia di Natale due donne vengono scippate: la prima nei pressi della fermata del tram in corso Giulio Cesare angolo corso Brescia e la seconda qualche ora dopo in Piazza Don Albera.

Dalla denuncia delle vittime emerge che l’autore possa essere la stessa persona. Da un particolare fornito dalla prima vittima, gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia intuiscano chi possa essere lo scippatore: un cittadino marocchino di 23 anni con l’obbligo di firma a carico. Gli agenti appurano che l’uomo un paio di ore prima dello scippo alla prima vittima si era recato in commissariato per ottemperare al suo obbligo.

Alcune immagini di video sorveglianza avevano immortalato un uomo in fuga con gli stessi abiti e fisionomia simile. I successivi riscontri hanno poi portato alla definitiva individuazione dello straniero che è stato poi rintracciato nei giorni successivi in via Alessandria angolo corso Brescia e sottoposto a fermo per rapina.