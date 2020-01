Oglianico, muore in casa e la madre novantenne lo veglia per giorni

Il cadavere di un uomo di 62 anni è stato ritrovato oggi, lunedì 2 gennaio 2020, dai carabinieri in una abitazione in via San Cassiano ad Oglianico, nel Canavese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo era morto da diversi giorni e la salma è stata vegliata dall'anziana madre di quassi 90 anni, che non ha chiamato i soccorsi e che poi è stata portata in ospedale per accertamenti. Sull'episodio ora indagano i militari della sezione di Rivarolo.

Madre e figlio vivevano in stato di indigenza all'interno di una abitazione che si trova alla periferia del paese.