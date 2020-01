A Torino da oggi nuovi bus sulla linea 55

Nuovo anno e nuovi bus in circolazione per le strade di Torino. Da oggi, 2 gennaio, sono in strada 13 mezzi a metano Conecto CNG sulla linea 55.

I nuovi veicoli a gas naturale, presentati a fine 2019, sono in totale 40 . Entro qualche settimana arriverà anche la seconda tranche di mezzi, che verrà impiegata sulle linee 71 e 12.