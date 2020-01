Torna il rischio frana sulla Torino-Aosta: circolazione bloccata tra Quincinetto e Pont Saint Martin. Poi la riapertura

Torna l'allarme-frana lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta: in mattinata è scattata infatti l'allerta 3 nella zona di Regione Chiappetti, territorio di Quincinetto.

Come da prassi, la circolazione delle auto è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Quincinetto e Pont Saint Martin. I mezzi pesanti che vogliono raggiungere la valle d'Aosta devono uscire obbligatoriamente a Ivrea.



Ripristinate le condizioni di normalità, il tratto è stato riaperto.