È mancato Padre Rosu, parroco della Chiesa ortodossa romena Santa Croce di Torino

E' mancato all'affetto dei suoi fedeli Padre Lucian Rosu, parroco della Chiesa ortodossa romena Santa Croce di Torino.

Padre Lucian era anche arciprete di metà Piemonte e dal 1996 operatore del Gruppo Abele; nel 2008 aveva fondato il Centro di aiuto alla vita Filoteia di via Cuneo e il centro sociale San Lorenzo in via Mazzini. Era stato consigliere dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e componente del Comitato Interfedi della Città di Torino.

I funerali si svolgeranno domenica 5 gennaio, alle ore 15.45, al cimitero Parco.