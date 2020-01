La denuncia di un nostro lettore: "I vandali prendono di mira il complesso Rivoli Reale, è ora di dire basta"

Rivoli nel mirino dei vandali. La segnalazione arriva da un nostro lettore, residente del Complesso Rivoli Reale che si trovano tra corso Francia 1, via Leumann, corso Susa e via Rita Levi Montalcini in pieno centro.

"E' da anni, almeno dal 2016, che questa costruzione viene presa di mira dai vandali che tutti i giorni e soprattutto ogni sera si ritrovano sotto casa nostra con lo scopo distruggere e danneggiare qualsiasi cosa", la denuncia contenuta nella missiva che ci è stata inviata. "Questa nuova costruzione è sorta dove prima c'era il terminal dei bus che ormai non funzionava più e l'area stava andando al degrado più assoluto".

"L'amministrazione Comunale diede il via libera all'impresa costruttrice di costruire sia appartamenti che attività commerciali. Il condominio ha subìto imbrattamenti, deturpamenti, danneggiamenti e per non parlare infine anche del disturbo alla quieta pubblica, con il risultato di un ingente ammontare di danni che neanche l'assicurazione riesce a coprirci totalmente".

"Decine le chiamate alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale ed inoltre sono già stati fatti più esposti da parte dei nostri amministratori di condominio; sia la precedente Amministrazione Comunale che quell'attuale sono stati e lo sono tutt'ora 'assenti'. L'area sotto i portici è proprietà privata ma ad uso pubblico, al monento l'Amministrazione Comunale non ha preso in considerazione di assumersi anche solo in parte l'onere di effettuare l'intallazione di telecamere di sicurezza".

"Noi residenti che abbiamo investito del denaro in questa bella struttura nel pieno centro di Rivoli e che dovrebbe anche essere un "biglietto da visita" per la nostra città ci sentiamo abbandonati. Senza contare che, nelle ultime settimane, abbiamo anche riscontrato come sia diventato il ritrovo di molti ragazzi che, oltre a consumare sostanze stupefacenti, si dedicano anche allo spaccio".