Ritrovati nel cuore della notte i due escursionisti dispersi sopra Sestriere

Si è conclusa solo con una buona dose di spavento la disavventura che questa notte ha visto protagonisti alcuni escursionisti che si erano avventurati sulle montagne sopra Sestriere, in alta Val di Susa.

Erano un gruppo di quattro persone, ma a un certo punto due amici hanno perso di vista gli altri due e hanno dato l'allarme. Erano circa le 23 e sono scattate le ricerche che hanno visto impegnati gli uomini dei vigili del fuoco, quelli del Soccorso Alpino e i carabinieri di Sestriere.

I quattro erano partiti dal rifugio Chalmettes sulle piste di Sansicario in direzione dell'abitato di Champlas Seguin. I primi due sono giunti a destinazione e hanno atteso il compagni fino intorno alle 21 quando hanno dato l'allarme. Le squadre di soccorso hanno iniziato a battere i pendii con motoslitte, sci e un gatto delle nevi messo a disposizione dal comprensorio della Via Lattea. Soltanto intorno alle 2 di questa mattina è avvenuto il primo ritrovamento dell'uomo che si era riparato all'interno di un casotto della pista olimpica di bob a Cesana Pariol. A breve distanza è stata trovata anche la donna. Erano entrambi in stato di ipotermia e sono stati consegnati all'autoambulanza per l'ospedalizzazione.