A Bardonecchia il ritorno dei Los Fabulosos tra giocoleria, magia e circo

Domenica 5 gennaio, alle ore 17, il Palazzo delle Feste di Bardonecchia (ingresso libero) ospita il gradito ritorno dei Los Fabulosos un dinamitardo duo comico-acrobatico composto da Raoul Gomiero e Mister David (Davide De Masi), da diversi anni impegnati in propri percorsi artistici e che per questa occasione torneranno insieme, come hanno iniziato ormai quindici anni fa.

Un viaggio spettacolare nella carriera pluridecennale di questi due fantastici artisti. Dai circhi internazionali ai Galà di Magia passando per grandi produzioni televisive, i Los Fabulosos tornano come duo in questo spettacolo dalla forte impronta magica, condita da virtuosismi di giocoleria e coinvolgimento del pubblico. Un mix di emozioni, leggerezza e stupore dedicato a tutti gli amanti degli spettacoli dal vivo.

Mister David, virtuoso asso della magia, dell’escapologia e delle arti circensi sovente presente sugli schermi televisivi italiani e internazionali, è detentori di due Guinness World Record, star internazionale, vincitore del prestigioso Campionato del Mondo di Street Magic (ossia l’illusionismo che non ha bisogno di palchi o scenografie, ma può essere proposto anche in strada o nelle piazze). Raul Gomiero clown, giocoliere, showman si è formato presso l’Accademia del Circo di Cesenatico, la Flic Circus School di Torino, Chapitò a Lisbon, Circus Space a Londra, l’Atelier Teatro Fisico Philip Radice ed il Teatro Nuovo di Torino. Lavora per la Action Theatre Company e dal 1998 ha portato diversi spettacoli in giro per l’Ruropa e nel mondo. Con Menù Completo ha vinto il premio Artusi 2015.

Un cabaret di arti circensi e magiche per questo duo dal ritmo frenetico e dalle performance strabilianti. Un nuovo modo di pensare e fare cabaret con due maestri dello spettacolo dal vivo che hanno calcato i più importanti palcoscenici, raccogliendo attorno a sé migliaia di spettatori non solo in Europa, ma anche nel corso delle tournée negli Stati Uniti e in Grecia.

Per i più piccoli è previsto il truccabimbi nel Foyer del Palazzo a partire dalle ore 16.



Per info 012299032; info.bardonecchia@turismotorino.org oppure www.bardonecchia.it