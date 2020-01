Doppio appuntamento a Bardonecchia, tra "cucina dei rimasugli" e le note di Faber, Paoli, Lauzi e Tenco

Alle ore 18 la scrittrice Marisa Torello presenta Convivio dare: la cucina dei rimasugli, spettacolo tratto dall’omonimo libro scritto a quattro mani con il figlio Manuel. Dagli ottocenteschi manoscritti inediti di alcuni cuochi di Casa Savoia l’autrice raccoglie le ricette create per convivi a cui presero parte i protagonisti della storia. Gli intrighi della Corte Sabauda si intrecciano quindi con sfiziose ricette: consommè, fricasò, zuppe, dessert, passando attraverso tutte le manie culinarie delle famiglie nobiliari senza dimenticare gli scandali di corte delle grandi amanti, come la Bela Rosin, l’intrigante Contessa di Castiglione e i legami strettissimi con il padre della patria Vittorio Emanuele II, il grande tessitore Cavour, Carlo Alberto e molti altri in un tourdion di retroscena politici, bellici e amorosi. Un tentativo, riuscito, di riportare sulle nostre tavole sapori antichi che sarebbe un peccato dimenticare.