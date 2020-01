Smog e blocco delle auto, l'idea di Coldiretti: "Piantiamo più alberi a Torino per catturare la CO2"

Alberi per combattere la cattiva qualità dell'aria. E' questa - alla luce del nuovo blocco auto fino ai diesel euro4 - la proposta che rilancia Coldiretti Torino. Un'idea che parte dalla convinzione che, a far crescere lo smog nelle città, è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi.



"In Italia - spiega Coldiretti - ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano e la situazione peggiora nelle metropoli del nord con valori che vanno dai 17,9 di Milano ai 22 di Torino". "Di fronte all’evidente cambiamento del clima in atto non si può continuare a rincorrere le emergenze - commenta Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino -, ma bisogna intervenire in modo strutturale favorendo nelle città la diffusione del verde pubblico e privato considerato che una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante è in grado di catturare 20mila chili di anidride carbonica all’anno".