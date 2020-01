Maxi rissa a Chieri: più di venti ragazzi identificati dai carabinieri

I carabinieri di Chieri hanno identificato più di 20 ragazzi che nel tardo pomeriggio di giovedì scorso si sono resi protagonisti di una maxi rissa nei pressi del Mc Donald's, che ha coinvolto un gruppo di giovani provenienti da Torino e un altro gruppo di adolescenti residenti a Chieri.

Come ricostruito dai militari, all'origine del confronto ci sarebbero dei motivi di gelosia, dopo che una ragazza di Torino ha stretto una relazione sentimentale con un ragazzo di Chieri, provocando la rabbia dell’ex fidanzato di Torino, che ha raggiunto Chieri accompagnato da numerosi amici, tutti residenti in Barriera di Milano, per affrontare il rivale in amore. Dalle parole si é passato subito ai fatti, con il gruppo di Torino che ha aggredito quello di Chieri con spintoni, insulti e minacce. Uno dei ragazzi, in particolare, ha riportato alcune contusioni, medicate al pronto soccorso dell’ospedale di Chieri. Dopo qualche segnalazione giunta al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri con i giovani che si sono dati alla fuga.

I militari hanno già identificato oltre 20 ragazzi appartenenti ai due gruppi. Un 15enne è invece stato denunciato per rapina aggravata, in quanto durante la lite ha rubato a due giovani chieresi un telefono cellulare, alcuni accessori e 20 euro in contanti.