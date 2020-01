L'ex assessore regionale Roberto Rosso è stato portato in procura a Torino per essere interrogato. L'ex esponente di Fratelli d'Italia è coinvolto nell'inchiesta "Fenice" in seguito all'arresto per voto di scambio politico-mafioso.

Rosso è in carcere dal 20 dicembre. Era stato lui stesso, nei giorni scorsi, a chiedere di essere ascoltato dai pm che coordinano l'indagine.