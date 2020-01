'Ndrangheta: Rosso davanti ai magistrati, "totalmente estraneo alla criminalità organizzata"

"Rosso ha risposto a tutte le domande dei pm confermando di essere totalmente estraneo a qualunque realtà di criminalità organizzata". Cosí l'avvocato Giorgio Piazzese, legale dell'ex assessore della Regione Piemonte Roberto Rosso, arrestato il 20 dicembre per voto di scambio politico-mafioso. Stamattina, intorno alle 10, Rosso si é presentato davanti ai magistrati Paolo Toso e Monica Abbatecola per spiegare la propria versione dei fatti e ribadire di non avere nulla anche fare con la 'ndrangheta. Secondo i pubblici ministeri, l'ex assessore di Fratelli d'Italia, poco prima delle elezioni regionali del 2019, avrebbe acquistato per poco meno di 8 mila euro un pacchetto di voti dalla 'ndrangheta. Rosso risulterà poi fra gli eletti e sarà nominato assessore dal presidente della Regione Alberto Cirio.