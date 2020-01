Dramma a Settimo Vittone, rinvenuto cadavere di escursionista in serata

Una squadra di Volontari del Soccorso Alpino di Ivrea è intervenuta nella serata di oggi, domenica 5 gennaio, a seguito dell'allarme lanciato da una signora, il cui marito non era ancora rientrato, malgrado l'ora ormai avanzata.

L'uomo, S. G. classe 1956 residente a Quincinetto, era partito dalla propria baita la mattina verso le 9,30 per una escursione, per lui normale, a monte della frazione Trovinasse di Settimo Vittone.

Poiché conosceva perfettamente la zona, non vendendolo rientrare la sua signora si è preoccupata del ritardo, chiamando il 112 per attivare tutte le procedure di intervento. La squadra di Ivrea è partita verso le ore 18 e si è portata in zona, purtroppo attorno alle 21 i volontari hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo.



Le procedure di recupero della salma si annunciano lunghe e complesse, perché lo sventurato escursionista è caduto in una zona molto impervia.