Furti nelle auto parcheggiate davanti alla basilica di Superga, due sinti arrestati a San Mauro dopo un lungo inseguimento

Dopo diverse denunce di furti sulle auto parcheggiate nel piazzale antistante la basilica di Superga, i carabinieri della Compagnia San Carlo hanno arrestato a San Mauro, in via Rivadora, dopo un lungo inseguimento, due sinti entrambi con precedenti specifici.

Per loro le accuse di furto aggravato e resistenza in concorso, nonché tentato omicidio e lesioni personali. Sono stati organizzati diversi servizi in zona e ieri i carabinieri hanno sorpreso i due, dopo che avevano rubato all'interno di una vettura parcheggiata nel piazzale antistante la basilica. L'autista, alla guida di una Fiat Multipla, ha tentato di investire, senza successo ma procurandogli comunque una lesione giudicata guaribile in 7 giorni, un carabiniere, che aveva posizionato la vettura di servizio sul percorso dei due fuggitivi, in modo da ostacolarne la fuga.

A quel punto è iniziato un inseguimento che è terminato, dopo circa 9 km, a San Mauro, quando la Multipla si è scontrata con altre auto i cui conducenti non hanno riportato ferite a seguito dell’incidente.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato 2000 euro in contanti, un martelletto sfondavetro e due telefoni cellulari, tutto materiale sottoposto a sequestro.