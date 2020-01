Strada del Portone, ritrovato cadavere in un fosso. Si tratta di un clochard morto per assideramento

Giallo all'ora di pranzo oggi, domenica 5 gennaio, in strada del Portone. In un fossato è stato ritrovato il cadavere di un clochard, all'apparenza attorno alla trentina.

La scoperta è stata fatta da un uomo che, fermatosi per sbrigare una 'necessità fisiologica', ha visto comparire due piedi ai margini di un fosso. Sono stati subito allertati il personale del 118 e le forze dell'ordine, che adesso stanno indagando per fare luce sulla morte del senzatetto.

Dai primi rilievi è emerso che sarebbe morto per assideramento, ma l'intervento è ancora in corso e l'uomo non è stato ancora identificato