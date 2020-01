A Collegno si conclude il primo anno del Caffè Alzheimer

Un ciclo di incontri che conclude il suo primo anno. Caffè Alzheimer, organizzato dalla Città di Collegno con la Cooperativa Nuova Assistenza, ha spento la sua prima candelina dopo quattordici incontri, coordinati da Massimo Forzano, specialista della casa di riposo Maria Barbero.

"È stata un'esperienza di auto mutuo aiuto sostenuto da professionisti con competenze diverse per cercare di dare ascolto e di proporre consigli per gestire i problemi quotidiani - ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Maria Grazia De Nicola -. Attività di gruppo che in un clima di attenzione e collaborazione tra caregiver si sono raccontatele fatiche nell'accettare la demenza di un congiunto, l'evoluzione di una patologia ma anche ricordi lontani, momenti delicati e un affetto mai sopito nonostante tutto".