Alla Biblioteca Civica Centrale la conferenza “Torino Sfatata – i tanti modi di smitizzare la città”

Giovedì 9 gennaio, dalle ore 17 alle 19 presso la Biblioteca Civica Centrale nella SALA CONFERENZE di via della Cittadella 5, si terrà la conferenza ad ingresso libero dal titolo: “TORINO SFATATA – i tanti modi di smitizzare la città” ideata da Raffaele Palma in collaborazione con il CAUS Centro Arti Umoristiche e Satiriche. L’iniziativa ha il Patrocinio della Città di Torino con le Biblioteche Civiche Torinesi, del Circolo degli Artisti di Torino.

Gli ospiti del convegno:

Clara Palmas

Architetto, già Sovrintendente ai Beni Architettonici, Consigliere di Italia Nostra

MARIA PAOLA SOFFIANTINO

Curatore di www.museotorino.it della Città di Torino

Michela Rosso

Professoressa associata di Storia dell’Architettura del Politecnico di Torino

Francesco Albano

Presidente Archivio Sergio Albano

Maria Teresa Dughera

Responsabile delle guide volontarie della chiesa di S. Lorenzo

Tutti i professionisti del settore, dagli insegnanti di ogni ordine e grado ai titolari dei tour operator, alle guide turistiche patentate, dai responsabili delle associazioni guide turistiche, ai funzionari pubblici del turismo, cultura e istruzione sono invitati a dire la loro sui seguenti temi:

§ Focalizzare l’attenzione sulla genialità e la creatività di chi ha realizzato opere artistiche e architettoniche, contribuendo a scardinare le credenze su legami della città con l’occulto e l’esoterismo

§ Conoscere e differenziare la storia dall’aneddotica

§ Come orientarsi nella vasta produzione di libri e siti web tra presunte interpretazioni e verità storiche inerenti Torino e il suo patrimonio artistico, architettonico e monumentale

§ Scindere attraverso l’osservazione dei dettagli, epoche, stili e funzioni la vera essenza dell'opera d'ingegno dall'interpretazione turistico-commerciale che vi si sovrappone.

IL CAUS Il CAUS, che dal 1984 a Torino unisce umoristi professionisti e appassionati del settore, non ha finalità politiche e di lucro. La sua attività si sviluppa nel campo dell’arte, della grafica, della comunicazione, dell’ambiente e dell’architettura, nella formazione scolastica e universitaria con corsi per studenti e per insegnanti. Promuove mostre, manifestazioni, convegni e dibattiti.