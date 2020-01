Fertili Terreni Teatro riparte al Bellarte con "Il berretto a sonagli"

Dal 10 al 12 gennaio il Teatro Bellarte, dopo la tenuta natalizia, ospita il primo spettacolo dell’anno della stagione di Fertili Terreni Teatro (prima regionale, 10 e 11 gennaio, ore 21 e 12 gennaio ore 19, via Bellardi 116): Il berretto a sonagli. A nomme e Dio della Compagnia Nest, tratto da A birritta ccu i ciancianeddi di Luigi Pirandello per la regia di Giuseppe Miale Di Mauro e con Francesco Di Leva, Giuseppe Gaudino e Adriano Pantaleo. L’adattamento e la traduzione sono a cura di Francesco Niccolini.

La Compagnia Nest affronta per la prima volta il teatro di Pirandello, confrontandosi con uno dei testi più popolari del drammaturgo siciliano, A birritta ccu i ciancianeddi, scritto dall’autore prima in dialetto e poi tradotto in italiano, in versione ridotta e riadattata. Il feroce ritratto di una famiglia in un interno: Beatrice, una moglie scontenta consapevole di essere tradita, sua madre, suo fratello, una serva spaventata, una femmina di paese che tesse la trappola per cogliere in flagrante il marito di Beatrice. Quando la verità viene a galla, tutti sono pronti a mentire e far finta di niente, pur di arginare lo scandalo ma a caro prezzo.

Biglietto intero: €12 Biglietto. Ridotto: €10 (studenti, under 30, over 65, residenti delle circoscrizioni 7 e 4, ARCI, AIACE, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Touring Club, Tessera Tosca, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, Abbonati al Teatro Piemonte Europa, Abbonati al Teatro Stabile di Torino, persone con disabilità).

Fertili Terreni Teatro è bike friendly! Vieni in bici a teatro e avrai il ridotto a €10!

È possibile prenotare lo spettacolo via mail, Whatsapp o telefonicamente (biglietteria@fertiliterreniteatro.com; 331 39 10 441). Le prenotazioni telefoniche e tramite Whatsapp saranno prese in carico da lunedì a venerdì in orario 15-18. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. I biglietti prenotati sono da ritirare entro mezz’ora prima dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

La cena d’artista

L’11 gennaio, dopo lo spettacolo, si potrà partecipare alla Cena con l’artista: per mangiare e “fare quattro chiacchiere” con la Compagnia Nest. Un momento culturale e conviviale al contempo, pensato da Fertili Terreni Teatro per offrire al proprio pubblico un’occasione di condivisione e immersione nello spettacolo a 360°. I posti sono limitati.

Prezzi: Cena 12 euro | Spettacolo + Cena 20 euro La prenotazione alle Cene d’artista è obbligatoria al numero di biglietteria entro 2 giorni dallo spettacolo e riservata ai possessori di biglietto dello spettacolo.