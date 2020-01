Un terminal autobus? A Torino non c'è

Da dove partono a Torino gli autobus per Caselle? Vivo in questa città da 60 anni e non lo sapevo: dopo aver chiesto a tante persone ho scoperto che si trova in corso Bolzano, a fianco di Porta Susa.

Mi è ignota anche la stazione dove prendere i pullman per Alba, Cuneo, Asti, oppure quelli per il Sud. L’ unica certezza è che i torpedoni per la Romania e i paesi dell’ Est partono e arrivano in corso Vittorio a fianco del Palazzo di Giustizia. L’ ho capito osservando lo scempio, la sporcizia, il disordine che regnano sempre in quel controviale, non certo solo per colpa dei passeggeri.

Posso esprimere un desiderio per il 2020? Mi piacerebbe tanto che Torino fosse dotata di un terminal unico per gli autobus. Asti ce l’ ha, a fianco della stazione ferroviaria. A Cuneo è al Movicentro. In tutte le città europee c’ è. Ne sono sicuro. L’ anno scorso ero a Siviglia e sono andato in unica stazione, lì partivano le corriere per Madrid, Barcellona, Granada, ecc.

Tanti anni fa a Torino c’ era una stazione-autobus in via Fiocchetto. Chissà se c’ è ancora?

Migliorare l’ offerta turistica del capoluogo piemontese significa anche questo. Sapere che in un unico posto puoi trovare i collegamenti stradali per tutta la Regione e per l’ Italia. E’ un piccolo desiderio per l’ anno che si apre. Non credo costerebbe molto realizzarlo. Ma ho paura che resterà solo un sogno.