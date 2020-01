La dea bendata bacia Torino: vinti in via San Donato i 5 milioni di euro della Lotteria Italia (VIDEO)

La dea bendata è passata da Torino e si è fermata in via San Donato 64. E’ qui, in una tabaccheria molto frequentata che è stato acquistato il biglietto capace di vincere il primo premio della Lotteria Italia 2020, 5 milioni di euro.

I titolari, tre giovani ragazzi, hanno appreso la notizia questa mattina, quando su invito di alcuni clienti affezionati hanno controllato il numero di serie. Lo stupore ovviamente è stato tanto. Il vincitore non si è ancora fatto vedere, ma un identikit del profilo più fortunato d’Italia Federico è in grado di farlo: “Questo biglietto è stato venduto a settembre, tra i primi. Deve essere un residente, perché all’inizio li abbiamo venduti solo a loro”.

Rintracciarlo è pressoché impossibile, perché i ticket venduti sono stati tantissimi. “Noi ci auguriamo che sia uno della zona” spiegano i titolari. Inevitabile poi chiedersi se il vincitore sarà generoso con i commercianti che gli hanno venduto il biglietto della fortuna. “Speriamo, ma ci piacerebbe anche solo abbracciarlo e brindare con lui”.

La mattinata scorre più velocemente rispetto al normale. In tanti entrano, chiedono notizie del fortunato in grado di vincere 5 milioni di euro e giocano, sperando di trovarsi in un luogo baciato dalla buona sorte.

La dea bendata però è passata solo una volta in via San Donato, ieri sera. E ha cambiato radicalmente la vita di una persona.