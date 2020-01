Settimo Torinese: primi giorni di saldi per la gioia di chi cerca l'affarone

Anche a Settimo Torinese sono iniziati con l’anno nuovo i saldi invernali tanto attesi dagli amanti dello shopping.



Otto settimane consecutive in cui approfittare delle numerose offerte dei commercianti settimesi, fino al 29 febbraio, risparmiando su articoli acquistabili a un prezzo più accessibile e conveniente.



Un’occasione imperdibile per trovare l’affare giusto, sempre che la corsa ai negozi sia rapida e puntuale. In molti hanno già approfittato degli sconti post-natalizi, con percentuali che vanno dal 30% al 70% sui normali prezzi di vendita. Abbigliamento, elettronica e tanti altri settori in cui approfittare delle migliori offerte dell’anno.



Secondo i primi dati, al solo Torino outlet village l’affluenza dei primi 3 giorni di saldi è andata oltre le 60.000 presenze, con una crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente.