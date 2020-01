Borgo Dora, insulti al titolare della Gelateria Popolare

Ancora tensione a Borgo Dora: a farne le spese, questa volta, è stato il titolare della Gelateria Popolare di Via Mameli, attività molto frequentata del quartiere, spesso sede di eventi, concerti e incontri culturali.

Maurizio De Vecchi ha raccontato l'episodio attraverso un lungo post sulla pagina Facebook della gelateria: "Un gruppetto di fascisti di zona – si legge - mi ha urlato 'coglione anarchico', 'ti facciamo chiudere', 'ti tappiamo la bocca', 'tanto ti facciamo strappare quelle scritte e te le facciamo ingoiare' riferendosi al logo 'Il Balon è di tutti', esposto in gelateria in rappresentanza di una campagna che si opponeva al trasferimento del Mercato del Libero Scambio". De Vecchi ha poi confermato l'accaduto, allargando il campo: “Al di là di quello che è successo - ha aggiunto – vorrei richiamare l'attenzione sul clima generale di intolleranza, inciviltà e mancanza di senso civico che si sta diffondendo nel quartiere e non solo”.

Il post ha ricevuto, nel giro di poche ore, centinaia di like e condivisioni, oltre a decine di commenti di solidarietà da parte di frequentatori e simpatizzanti della Gelateria Popolare. Il fatto è avvenuto nel pieno delle grandi trasformazioni che stanno investendo la zona e i quartieri limitrofi generando conflitto sociale, tra cui l'apertura di diverse attività imprenditoriali, lo sgombero dell'Asilo Occupato e di alcuni edifici residenziali, nonché lo stesso spostamento del Libero Scambio.