Dall'unione tra Camit e Rimor nasce l'eccellenza degli impianti di sabbiatura e verniciatura [VIDEO]

Parlare di impianti di sabbiatura e verniciatura, in Italia e non solo, vuol dire parlare di Camit. Camit è una realtà dalla storia ventennale, acquisita giusto un paio di ani fa dalla Rimor, con sede principale in via Santagata 43, a Torino.

L'integrazione tra Camit e Rimor ha permesso di innalzare ulteriormente il livello dell'offerta al cliente. Chi si rivolge a Camit infatti, sa di poter contare su un'azienda specializzata nella fornitura di impianti per il trattamento delle superfici metalliche, in grado di offrire l'intera linea di produzione, dal lavaggio all'essiccazione, passando per la sabbiatura e la verniciatura.

Camit fornisce un progetto dedicato ed una soluzione tecnica ad hoc per ili cliente, come spiegato da Stefano Peretti, project manager: "Ci occupiamo del primo contatto con i clienti, andiamo a fare il sopralluogo con il commerciale di riferimento, poi ci procediamo della realizzazione completa dell'offerta sino alla chiusura del contratto che, una volta chiuso, passa al project manager".

A Torino l'azienda conta 52 addetti interni al gruppo Rimor-Camit, operanti in una struttura di più di 5.000 mq2 di area coperta. La solidità della realtà è poi garantita dai numeri: nel 2019, il giro d'affari del gruppo è stato di 9,5 milioni di euro, triplicando i dati rispetto agli ultimi dieci anni. Un'azienda in salute, con uno sguardo proiettato al futuro e all'innovazione, ma che si fa forza di una tradizione e una storia consolidata negli oltre 60 anni di esperienza tra Camit e Rimor.

Tanti i prodotti di punta messi sul mercato, come il filtro Camit integrato con la tecnologia Rimor Recube.

"La Camit nasce come realizzatrice di impianti di sabbiatura e verniciatura, ma si è specializzata in impianti di metalizzazione, lavaggio, tunnel mobili e fissi" spiega Peretti. "Riusciamo a fare impianti cuciti sul cliente, impianti specifici che variano ma hanno in comune la tecnologia Camit (filtrazione, aspirazione) con tecnologia Rimor, che è quella della gestione dell'aria all'interno dell'impianto nel suo complesso" conclude poi il project manager dell'azienda.

Per ulteriori informazioni:

RIMOR S.r.l.

Via Luigi Santagata, 43

10156 Torino (TO) – ITALY

P.Iva 07366420011

TEL. +39 011 2238561 (6 linee r.a.) +39 011 9952884

Indirizzi mail:

info@camitimpianti.it

ufficio.tecnico@camitimpianti.it

ufficio.commerciale@camitimpianti.it