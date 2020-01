Smog, oggi scatta il semaforo rosso: stop alla circolazione per i diesel Euro 5 in 12 comuni del torinese

Dopo oltre 10 giorni consecutivi di superamenti dei valori limite per la qualità dell’aria scatta a partire da oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, lo stop alla circolazione per i veicoli Diesel fino alla categoria Euro 5 immatricolati prima del 01/01/2013 e Benzina fino alla categoria Euro 1.

Lo stop interesserà i comuni di Torino, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria. Le limitazioni che scattano in presenza della cosiddetta allerta rosso prevedono anche il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti per la classe 4 stelle.

Inoltre scatta anche l’introduzione del limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici; il divieto di ogni tipologia di combustione all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio,scopo intrattenimento, ecc), oltre al divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

sabato 11 gennaio saranno nuovamente esaminati i dati di qualità dell'aria per decidere se il provvedimento dovrà essere prolungato.

Intanto è stata annunciata la convocazione del Tavolo di coordinamento della qualità dell’aria, presieduto dalla consigliera delegata all’Ambiente della Città metropolitana di Torino Barbara Azzarà, per venerdi 17 gennaio alle ore 15,30 presso la Sala Stemmi di corso Inghilterra 7 a Torino.