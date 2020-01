Bus contro autocisterna a Villafranca Piemonte, ferito l'autista

Un autobus di linea della ditta Bus Company si è scontrato questa mattina con un'autocisterna. L'incidente, forse causato dalla fitta nebbia presente da ieri sera nella zona, a Villafranca Piemonte, è avvenuto lungo la strada provinciale 139, all'altezza dell'incrocio con frazione San Nicola, tra la stessa Villafranca e Vigone. Ferito il conducente del bus, estratto dall'abitacolo dai medici del 118 e trasferito in ospedale in ambulanza. Illesi i tre passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo.