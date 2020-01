Parco della Pellerina, a fuoco la “Tana del lupo”

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco ma, nonostante l'intervento immediato, la struttura è notevolmente danneggiata; ancora da stabilire, invece, le cause che hanno fatto divampare le fiamme. Nessun commento, per ora, da parte del titolare del chiosco Graziano Biagioni, ancora scosso dall'accaduto.

A esprimere solidarietà e vicinanza è il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato: “La Tana del lupo – dichiara – è un presidio importante per il parco, attivo tutto l'anno. Come Circoscrizione abbiamo offerto supporto, in caso di necessità, anche attraverso i nostri uffici”.