Psicosi polpette avvelenate in Borgo Vittoria, un cane è già morto: allarme tra i proprietari di animali

E’ allarme bocconi killer in Borgo Vittoria: negli ultimi giorni sono aumentate a dismisura le segnalazioni di polpette avvelenate, potenzialmente letali per i cani. Solo un paio di giorni fa un animale è morto dopo aver mangiato qualcosa raccolto per terra, mentre diversi proprietari di animali sono riusciti all’ultimo a togliere dalla bocca dei propri cani i bocconi letali.

Insomma, nel quartiere è in atto una vera e propria psicosi, giustificata dagli ultimi episodi di cronaca. Qualcuno afferma di aver visto un ragazzo sulla trentina chinarsi a terra ai giardini di via Breglio e lasciare oggetti, altri invece promettono “vendette”. Tante le segnalazioni arrivate ai vigili urbani. Come spesso accade in questi casi, il tam-tam corre poi sui social network: dai gruppi Facebook alle chat di Whatsapp, gli avvisi che predicano allerta si sprecano.

Particolare attenzione è rivolta ai giardini di via Sospello, via Breglio e via Vibò. La paura che altri cani possano essere vittima di avvelenamenti a causa dei bocconi killer è tanta: Borgo Vittoria si ritrova a fare i conti con la psicosi delle polpette avvelenate. Chi possiede un cane è obbligato a tenere alta l’attenzione.