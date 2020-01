La programmazione del Teatro Regio

STAGIONE D’OPERA • “IL MATRIMONIO SEGRETO”: PIER LUIGI PIZZI FIRMA LA REGIA DI UN ALLESTIMENTO RAFFINATO E CONTEMPORANEO. DIRIGE NIKOLAS NÄGELE

Dal 15 al 24 gennaio al Teatro Regio sarà rappresentato il melodramma giocoso IL MATRIMONIO SEGRETO, capolavoro assoluto di Domenico Cimarosa. Pier Luigi Pizzi firma regia, scene e costumi di un raffinato, elegante e contemporaneo allestimento, che ha debuttato la scorsa estate al Festival della Valle d’Itria, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e critica; le luci sono di Andrea Anfossi. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Regio debutta il giovane e talentuoso direttore tedesco Nikolas Nägele. Il giovane e brillantissimo cast è formato dal soprano Carolina Lippo nei panni della primadonna Carolina, dal baritono Marco Filippo Romano in quelli di Geronimo; il tenore australiano Alasdair Kent è Paolino, il baritono austriaco Markus Werba è il conte Robinson; Fidalma ed Elisetta sono interpretate rispettivamente dal mezzosoprano Monica Bacelli e dal soprano Eleonora Bellocci.

Il matrimonio segreto sarà trasmesso in diretta mercoledì 15 gennaio ore 20 da Rai Radio 3, a cura di Susanna Franchi.

ALLA SCOPERTA DI VIOLANTA • GIANGIORGIO SATRAGNI E PINCHAS STEINBERG PRESENTANO AL PUBBLICO L’OPERA DI KORNGOLD, INEDITA IN ITALIA

Dal 21 al 28 gennaio al Teatro Regio va in scena – in prima esecuzione italiana – Violanta, opera in un atto composta da Erich Wolfgang Korngold poco più di cent’anni fa. Giovedì 16 gennaio alle ore 17.30, nel Foyer del Toro del Regio, è in programma la conferenza di presentazione dal titolo: Passione e delitto nella Venezia rinascimentale, a cura del musicologo e critico musicale Giangiorgio Satragni; partecipa il direttore d’orchestra della produzione, maestro Pinchas Steinberg. L’ingresso è libero.

IL REGIO IN PIEMONTE • LE VOCI BIANCHE A RIVALTA DI TORINO E IL BAROCCHEGGIANDO ENSEMBLE A IVREA

Venerdì 10 gennaio alle ore 21 a Rivalta di Torino, presso l’Auditorium “Franca Rame” (via Gorizia 133), il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” diretto da Claudio Fenoglio (anche maestro al pianoforte) esegue musiche di Bizet, Mozart, Offenbach, Puccini, Verdi e altri autori; l’ingresso è libero, info: Comune di Rivalta - Tel. 011.9045585.

Lunedì 13 gennaio ore 21 all’Auditorium Mozart di Ivrea (corso Massimo d’Azeglio 69), il Baroccheggiando Ensemble, composto da un sestetto d’archi e da un cembalo, propone pagine di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach. Posti a € 20; info: Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte - Tel. 0125.425123 e www.orchestragiovanile.it.

