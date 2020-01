Ribellione e seduzione con Gabriella Pession sul palco del Sociale di Pinerolo

La storia della seduzione di un uomo da parte di una donna è il controcanto di un’altra seduzione: quella dei nuovi valori e dei nuovi costumi che irrompono nella storia italiana. “After Miss Julie”, in programma al Teatro Sociale di Pinerolo sabato 11 gennaio, è la rielaborazione della tragedia del drammaturgo svedese August Strindberg “La signorina Giulia” per mano di Patrick Marber, drammaturgo, sceneggiatore e regista britannico che vinse una nomination all’Oscar nel 2007 per il film “Diario di uno scandalo”. Marber riscrisse la storia della bella e spregiudicata Giulia, figlia di una ricca famiglia, e di Gianni autista e tuttofare al servizio del padrone, ambientandola nell’Inghilterra del 1945, all’alba della vittoria alle elezioni politiche del Partito laburista. Giampiero Solari, il regista dello spettacolo che andrà in scena al Sociale, ha invece collocato la vicenda in uno scenario a noi più vicino: nel 1945 a Milano, durante i festeggiamenti per la Liberazione dall’occupazione nazifascista.

La signorina Giulia è interpretata da Gabriella Pession, attrice nota agli spettatori del piccolo e del grande schermo, mentre Lino Guanciale è Gianni. La vicenda si svolge nella cucina di un’antica villa dove la Giulia si abbandona alla trasgressione, spinta da uno spirito di ribellione. Mette dunque in atto una serie di provocazioni che destabilizzano le persone che la circondano e i loro rapporti sociali, fino ad arrivare a sedurre Gianni, il giovane autista legato sentimentalmente alla cuoca Cristina, già sua promessa sposa.

Le tensioni tra le classi, la spinta verso l’emancipazione femminile e la liberazione sessuale, sono i temi che muovono la storia e che generano successivi conflitti che termineranno in un crudo finale.

Lo spettacolo al Teatro Sociale di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto 24) andrà in scena alle 21, il costo dei biglietti è platea intero 22 euro (ridotto convenzioni e giovani fino a 28 anni 19), galleria intero 20 (ridotto convenzioni 17, speciale giovani fino a 28 anni 10), loggione intero 10 (speciale giovani fino a 28 anni 5). Per la vendita dei biglietti: Turismo Torino e Provincia - Ufficio di Pinerolo, via Duomo1, tel. 0121 795589, oppure online su www.vivaticket.it, o ancora il giorno stesso dello spettacolo dalle 19,30 in biglietteria del Teatro Sociale. Per informazioni: 0121 361271/3 (Comune di Pinerolo).