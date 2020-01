Commercio ambulante, Disabato-Russi (M5S): "Rivedere le leggi che permettono la proliferazione dei centri commerciali"

"Pienamente condivisibili le richieste esposte dal GOIA (associazione del commercio ambulante e della microimpresa) in una lettera inviata ai Consiglieri regionali del Piemonte. Proposte di buonsenso che vanno nella direzione della tutela del piccolo commercio e per il miglioramento delle condizioni di lavoro di chi, ogni giorno, deve fare i conti con la concorrenza della Grande distribuzione e la giungla burocratica del nostro Paese", sostengono Sarah Disabato, Consigliere regionale M5S Piemonte, assieme ad Andrea Russi, Consigliere comunale M5S Torino.

"I numeri degli ultimi anni sono impressionanti e raccontano una crisi senza fine per coloro che lavorano nel settore del commercio ambulante e del commercio di vicinato. Faremo la nostra parte in tutte le sedi istituzionali affinché queste legittime richieste trovino finalmente attuazione. A partire dal richiedere la necessaria revisione delle leggi nazionali e regionali che consentono la proliferazione delle medie e grandi strutture di vendita".

"Sarà inoltre fondamentale iniziare a lavorare per un regime fiscale semplificato (tassa unica) e per stanziare maggiori risorse, ad ogni livello amministrativo, per lo sviluppo del commercio locale".