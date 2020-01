I militanti di Aliud affiggono uno striscione di solidarietà all'Iran sul cavalcavia di corso Regina Margherita

In seguito all'assassinio da parte degli Stati Uniti del generale iraniano Soleimani, eroe della resistenza contro l'ISIS e fautore della sua disfatta, è andata in scena questa notte una protesta da parte dei militanti di Aliud - Destra Identitaria, sigla vicina a Fratelli d'Italia che raggruppa il FUAN - Azione Universitaria e Azione Studentesca.

I militanti di destra hanno affisso uno striscione recitante "Con l'Iran che resiste!" sul cavalcavia di corso Regina Margherita.

"L'affissione di questo striscione è soltanto l'inizio di una serie di iniziative volte a ricordare e commemorare l'eroico generale Soleimani, ucciso illegalmente in Iraq dagli Stati Uniti - dichiarano i militanti di Aliud - Daremo luogo ad una serie di iniziative in giro per la città di Torino volte a diffondere la conoscenza di questo eroe della lotta al terrorismo, responsabile della sconfitta dell'Isis".

"Operazione Martire Soleimani" è il nome assegnato a questa serie di iniziative commemoriali che si svolgeranno a Torino.

"In rappresaglia al pensiero unico che ha liquidato in due giorni un grave crimine internazionale, terremo alta l'attenzione sull'uccisione di Soleimani, perché nessuno si dimentichi di chi, concretamente, ha combattuto e sconfitto i terroristi dello Stato Islamico", concludono i militanti di Aliud.