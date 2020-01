Polizia, nel 2019 numeri da record: 9 arresti al giorno a Torino e provincia

Nel 2019 la polizia ha arrestato e Torino e provincia 9 persone al giorno per un totale di 3282, 714 in piú rispetto al 2018. Si tratta del numero piú alto registrato negli ultimi dieci anni, nonostante calino i delitti (- 6,82%) che passano da 120.643 a 112.418.

Nel dettaglio, il 2019 segna un aumento degli omicidi volontari (+ 20%) ma diminuiscono quelli colposi (- 23,40%). In calo anche rapine (- 29,79%), furti (- 12,31%), violenze sessuali (- 5,58%) e sfruttamento della prostituzione (- 11,86%).

"La riduzione dei delitti e l'aumento degli arresti - spiegano il dirigente del'Ufficio Prevenzione Crimine Luigi Mitola e il dirigente dell'Anticrimine Barbara De Toma - sono frutto di un impegno sinergico e di un lavoro corale, un'attività di prevenzione che consente di intercettare le situazioni di disagio attraverso interventi mirati e controlli sul territorio".

Fra le zone piú controllate quelle della movida (San Salvario e Vanchiglia), il parco del Valentino, i giardini Alimonda e Montanaro e piazza Baldissera, dove si concentra l'attività di spaccio.