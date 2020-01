Trincerone, nessuna multa dopo i cartelli "anti incivili": la Circoscrizione chiede più sforzi per contrastare il degrado

Appellarsi all'educazione dei cittadini e “minacciare” il ricorso alle multe non basta per tenere pulita un’area. E’ quanto emerge dalla gestione del Trincerone, il canale che separa via Gottardo da via Sempione e divide due quartieri diversi quartieri di Torino come Barriera di Milano e Regio Parco.

La pulizia del Trincerone è sempre stata una nota dolente: negli scorsi mesi rifiuti di ogni genere lo avevano trasformato in una discarica a cielo aperto, obbligando la Circoscrizione 6 a richiedere una pulizia repentina dell’area. Pulizia che, una volta effettuata, era stata seguita dalla comparsa di alcuni cartelli “anti vandalo”. Una segnaletica intimidatoria, per scoraggiare i cittadini a disfarsi di immondizia ed elettrodomestici gettandola nel Trincerone. "Da oggi questi cartelli avviseranno gli incivili che battono i rifiuti in giro dei pericoli che corrono", aveva scritto la sindaca Chiara Appendino lo scorso agosto.

Purtroppo però, ai cartelli non è seguito alcun tipo di effetto. Al netto dei controlli, risulta troppo difficile riuscire a cogliere in flagrante i trasgressori. Il risultato? Zero multe e primi atti di inciviltà. La situazione è ancora sotto controllo, ma i primi episodi di lancio dei rifiuti avvenuti prima di Natale sono un campanello d'allarme. "Chiediamo all'amministrazione di trovare gli strumenti per vietare il getto e l'abbandono, senza una soluzione tornerà a trionfare il degrado", afferma Carlotta Salerno, presidente della Circoscrizione 6.

Soddisfatto a metà e pungente Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati: "Prendo atto con parziale soddisfazione dei relativi miglioramenti in termini di pulizia per quanto riguarda il trincerone e le zone limitrofe. Sottolineo, tuttavia, che c’è ancora molto da fare. Una curiosità, per finire: che ne è stato delle multe per chi fosse sorpreso a gettare rifiuti, più volte minacciate dall'Amministrazione? Quante ne sono state elevate? I cartelli sono serviti?". La risposta è "no". Ad ammetterlo è lo stesso assessore all'Ambiente, Alberto Unia: "I cartelli lasciano il tempo che trovano, ma l'interlocuzione con la proprietà del Trincerone è costante, abbiamo sollecitato la pulizia e stiamo valutando eventuali coperture".

Senza paratie, reti o impedimenti che blocchino i comportamenti degli incivili infatti, è solo una questione di tempo perché lo sporco torni a riempire l'area. Intanto, la vegetazione sradicata la scorsa estate sta cominciando nuovamente a crescere e a farlo ovunque, non solo all'interno del Trincerone: alcuni semi si sono sparsi e hanno raggiunto i marciapiedi, dove attualmente stanno crescendo alberi d'acacia che rendono difficoltoso il passaggio dei pedoni. Un altro problema è poi l'assenza di barriere che impediscano a pusher e tossici di scendere nel fossato. "I blocchi di cemento erano stati rimossi durante le operazioni di pulizia, per far passare i mezzi. Ora è tutto aperto e il rischio che il Trincerone diventi casa di malintenzionati è concreto" avvisa Salerno.

In sostanza, se pur con qualche lacuna l'operazione di pulizia ha soddisfatto i residenti, la Circoscrizione denuncia una mancanza di visione dal punto di vista urbanistico e di sviluppo. Senza un progetto e un'azione concreta contro l'abbandono di rifiuti, l'ipotesi che il Trincerone diventi simbolo del degrado tra Barriera di Milano e Regio Parco non è poi così campata per aria. L'obiettivo è quello di scongiurare questo scenario.