"Storie a Merenda" primo appuntamento del 2020 della rassegna di Teatro e Opera per Bambini

La Fondazione Educatorio della Provvidenza presenta il primo appuntamento del 2020 della nuova Rassegna di Teatro e Opera per BAMBINI “Storie a Merenda”, per avvicinare i bambini alle arti sceniche, con proposte di qualità mirate all’età, per un allegro pomeriggio in famiglia, allietato da una merenda finale

SABATO 25 gennaio 2020 Ore 16,30 LA “VERA” STORIA DI RAPERONZOLO: La Regina ha le voglie per la figlia in arrivo…e cosa vuole? Baccalà caramellato? Budino di asparagi con riduzione di fragole al brasato? O un soufflè di tacchino con panna chantilli??? Ma noooo…Raperonzoli! E dove andarli a prendere se non nell’orto della perfida maga Gothel?

In cambio maga Gothel vorrà “solo” la piccola nascitura con i suoi capelli magici che mantengono giovani. La povera ragazza rinchiusa nella torre per anni non potrà uscirne completamente…”normale”!

Progetto “Letture sceniche”non la solita…lettura! a cura dei GHISSBROSS Sara e Simone Ghirlanda

Dalla platea i bambini potranno partecipare attivamente con canzoni e improvvisazioni

L'appuntamento è all'Auditorium dell'Educatorio della Provvidenza, in Corso General Govone 16/A Torino Tel. 011-5681490

Ingresso fino ad esaurimento posti.

Adulti €5 - bambini €3 - da 0 a 3 anni gratis

Apertura Auditorium ore 16,00 - INIZIO SPETTACOLO ORE 16,30

Locale climatizzato. Accesso disabili

