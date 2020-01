+Europa all'attacco: "Il Consiglio regionale ratifica l'ovvio, Cirio faccia sapere come ha intenzione di spendere i fondi europei"

"La seduta del Consiglio regionale di martedì ha ratificato l'ovvio. All'unanimità. In pratica, hanno registrato la forte disoccupazione dei piemontesi nel terzo trimestre dell'anno", sottolinea in una nota +Europa.

"Una crisi, questa, che colpisce maggiormente il settore manifatturiero, ma certo non registra a compensazione una grande crescita né nell'agricoltura né nel settore dei servizi. Perciò è bene rimarcare questo ultimo aspetto, visto che non è emerso dal dibattito in Consiglio: si sono persi posti di lavoro nei segmenti a più alto valore aggiunto (manifattura), mentre se ne sono acquistati pochi nei segmenti a valore aggiunto molto basso".

"Ci chiediamo: perchè? Forse perché il bersaglio della formazione utile alle imprese non è stato raggiunto? Siamo poi alla vigilia della scelta di come spendere i fondi strutturali e, anche su questo, nessun accenno da parte della Giunta Cirio. Noi di +Europa Torino chiediamo che vengano spesi con sapienza, altrimenti le prospettive non consentono di rimanere ottimisti".

"+Europa Torino nota inoltre con stupore che né i consiglieri regionali né i rappresentati delle organizzazioni sindacali presenti in Consiglio hanno evidenziato la qualità della Formazione Professionale fornita dalla Regione. Di più, si è data la possibilità di attivare percorsi formativi di rafforzamento dell'occupabilità di quei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e a rischio di perdita del lavoro".

"In ultimo, vi sono quei 150 milioni promessi da Conte per aiutare il Piemonte ad uscire dalla crisi occupazionale. Dal dibattito è emerso che quelle risorse potrebbero essere in parte utilizzate per offrire consulenze alle imprese per affrontare quelle situazioni di crisi".

Marco Cavaletto, coordinatore di +Europa Torino, sostiene: "La struttura imprenditoriale piemontese non ha alcun bisogno di consulenze: le risorse, se arriveranno, vengano destinate a rimpinguare il fondo per la Cassa Integrazione o per altre forme di sostegno al reddito. La parte restante, vada a formare fondi rotativi per sostenere il credito alle imprese. Inoltre, imprenditori, sindacati e Regione lavorino da subito per individuare le necessità formative delle imprese, rivolgendo lo sguardo ai bisogni di più alto profilo e a più elevato valore aggiunto".