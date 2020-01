Una sessantina di "Fumne No Tav", il gruppo di donne che si oppongono alla realizzazione della Torino-Lione, si è ritrovato nel pomeriggio sotto la sede della Rai in via Verdi per protestare contro l’arresto di Nicoletta Dosio, l’ex insegnante di 73 anni, figura di spicco del movimento No Tav, attualmente reclusa in carcere.

Il presidio è stato anche l’occasione per ribadire la manifestazione a favore di Nicoletta in programma sabato, con partenza alle 13.30 da piazza Statuto.