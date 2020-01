Domani il corteo No Tav a Torino: il procuratore generale chiude il tribunale

Cresce la tensione a Torino in vista del corteo No Tav in programma domani , sabato 11 gennaio, con partenza alle ore 15 da piazza Statuto.

Stamattina il procuratore generale Francesco Enrico Saluzzo, in vista di domani, ha disposto la chiusura del tribunale. “Un provvedimento - spiega il pg - che serve a garantire l’incolumità dei dipendenti, degli utenti e di tutti coloro che lavorano al palazzo di giustizia”.

La manifestazione è stata organizzata dopo l’arresto e la carcerazione di Nicoletta Dosio, l’ex insegnante di 73 anni divenuta un simbola della lotta al Tav in Valle di Susa. Lo scorso 30 dicembre Dosio è stata raggiunta dalle forze dell’ordine nella sua abitazione di Bussoleno e portata al carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove tuttora si trova. Da quel giorno la protesta No Tav si è fatta sempre più pressante, con presidi e comunicati che chiedono giustizia per Dosio e per tutti gli altri attivisti colpiti da misure cautelari.