Tenta furto nello stesso negozio nel giro di tre mesi, arrestata dagli agenti della Squadra Volante per rapina

La chiamata al numero unico delle emergenze 112 è arrivata alle 13.30 di mercoledì, quando un dipendente dell’Amsterdam Chips di via Garibaldi ha sorpreso una donna di 46 anni, di origine serbe, all’interno del locale cucine.

La donna si era introdotta nell’esercizio passando da un ingresso secondario di via San Francesco di Assisi ed aveva sottratto un portafogli dalla borsa di una dipendente. Vistasi scoperta, la donna ha abbandonato la refurtiva ma, trattenuta da uno degli addetti dell’esercizio commerciale, lo ha aggredito con calci e pugni per guadagnarsi la fuga.

Con non poca fatica, l’uomo è riuscito a trattenerla fino all’arrivo degli agenti della Squadra Volante. La perquisizione della donna ha consentito il rinvenimento di un orecchino dorato e di un anello con diamante dei quali la stessa non è stata in grado di fornire giustificazione.

La quarantaseienne, che ha numerosi precedenti di polizia, tra i quali un fermo per tentato omicidio nel 2008, per il quale era stata condannata, nonché un furto presso lo stesso esercizio commerciale nel mese di ottobre scorso, è stata arrestata per tentata rapina.