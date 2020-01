Alla biblioteca civica centrale il seminario “Libri per tutti – Per un linguaggio dalle forme essenziali”

La Fondazione Paideia, insieme alle Biblioteche e ai servizi di Neuropsichiatria Infantile della rete piemontese ‘Libri per tutti’, ha promosso un seminario di studio dal titolo “Libri per tutti – Per un linguaggio dalle forme essenziali” in programma sabato 25 gennaio nello Spazio Incontri della Biblioteca Civica Centrale (via della Cittadella 5) dalle ore 9 alle 12.30.

A partire dallo studio del lavoro di Waria Lavater e di Leo Lionni, i relatori porteranno lo sguardo su libri costituiti da forme simboliche essenziali, composte in una scrittura visiva che si rivela significativa ed efficace nella produzione del linguaggio e della narrazione. Questi tipi di libri, oltre a quelli definiti “ibridi”, costituiscono risorse importanti anche per lo sviluppo di molti bambini con disturbi della comunicazione, del linguaggio e con deficit cognitivi. Si indagherà inoltre sui meccanismi attraverso cui il visibile induce il pensiero, che fa sua la storia con ciò che l'occhio ha raccolto.

Il seminario - rivolto a bibliotecari, logopedisti, insegnanti e genitori competenti in CAA, grafici e illustratori, linguisti - rappresenta un'occasione per acquisire strategie inclusive di lettura in biblioteca, a scuola e nei contesti di vita dei bambini.

Interverranno:

Silvana Sola, pedagogista, esperta di letteratura dell’infanzia e co-fondatrice della Libreria Giannino Stoppani (casa editrice e del Centro Studi e Accademia Drosselmeier) di Bologna

Marzia Ghiberti, logopedista ASL Città di Torino

Elena Corniglia, esperta di libri accessibili, Area onlus

Silvia Formenton, responsabile della biblioteca speciale del Centro Benedetta D’Intino, Milano

La partecipazione è gratuita - fino a esaurimento posti - ma è necessario iscriversi compilando il form sul sito: https://www.fondazionepaideia.it/2019/12/12/sabato-25-gennaio-libri-per-tutti-per-un-linguaggio-dalle-forme-essenziali/