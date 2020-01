"Cosa farebbe Cyrano?". Due solitudini si incontrano a Casa Fools

Venerdì 10 e sabato 11 gennaio a Casa Fools, Teatro Vanchiglia, in via Bava 39, la Stagione Uno organizzata dai Fools propone “Che farebbe Cyrano?” delicata e ironica tragicommedia della Compagnia Crack24. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Paolo Canfora e Erica Landolfi, racconta la storia dell’incontro di due estranei: Alessandro, un uomo con un appuntamento fisso in una clinica dove si trova Anna, paziente lungodegente. Entrambi sono alle prese con un passato che li tormenta ed entrambi cercano di fare la cosa giusta per uscirne.

“Il testo” racconta Paolo Canfora “propone un teatro basato sulla parola e sulla relazione, e ci mostra, in una continua alternanza di leggerezza e tensione emotiva, le conseguenze di due solitudini e i diversi tentativi per aiutarsi ad uscirne, ponendo l’accento sul fatto che non sempre quello che consideriamo agire per il bene di un’altra persona viene percepito e recepito come avevamo progettato”.

La Stagione Uno ha la particolarità di proporre spettacoli che sono stati selezionati direttamente dal pubblico di Casa Fools. È consigliata la prenotazione al 392 3406259 o scrivendo a prenotazioni@casafools.it.