L'agenda degli appuntamenti della Fondazione Torino Musei

SABATO 11 GENNAIO

Sabato 11 gennaio ore 16

TENNIS TIME. Gioco, spettacolo e arte

Palazzo Madama - visita guidata in collaborazione con OFT Orchestra Filarmonica Torino

Il concetto di tempo è il fil rouge che unisce i 10 concerti della stagione 2019/2020 dell’Orchestra Filarmonica Torinese e il ciclo di visite ad essi ispirato proposto a rotazione dai tre grandi musei cittadini, GAM, MAO e Palazzo Madama, in collaborazione con Abbonamento Musei.

Giochi e passatempo fanno capolino in molte sale di Palazzo Madama, da soffitti e pareti dove si vedono bambini intenti a giocare alla pallacorda, a golf, a bocce, a biglie e alle leggere bolle di sapone: sotto lo sguardo e l’incitamento dei compagni il divertimento e lo spettacolo sono assicurati. Spettacolo e sport hanno requisiti e caratteristiche analoghe: un’azione performativa intensa, svolta al centro di un campo da gioco o di un palcoscenico, e una congrega di osservatori appassionati. Proprio per questo a Torino come in Europa gli spazi della pallacorda, antenato del tennis, sono stati sovente riconvertiti in teatri.

Quasi a dimostrare la reciprocità tra svago, sfida e arte, a Palazzo Madama nella stessa sala è possibile passare dalle rappresentazioni dei giochi alla magnifica raffigurazione dell’interno del Teatro Regio di Torino, realizzata da Giovanni Michele Graneri intorno al 1750. L’occhio attento del pittore si sofferma non solo sui dettagli del palcoscenico, sugli attori-cantanti e sui musicisti, ma anche sulle attitudini del personale di sala e sul comportamento degli spettatori.

Uno sguardo ancora oggi affascinante sul modo totalmente diverso da quello attuale di vivere il teatro e la musica. E per certi versi anche lo sport.

Costo: 5 € per la visita guidata + biglietto di ingresso (ingresso libero per possessori di Abbonamento Musei e Torino Card)

Info e prenotazioni: t. 800 329 329 / Abbonamento Musei www.abbonamentomusei.it

Sabato 11 gennaio ore 16.30

FIGURE - Primo Levi

GAM - Intervento teatrale in occasione della mostra a cura di Theatrum Sabaudiae

tratto da “21 preghierine per una nuova vita” di Antonio Moresco

un progetto di Oliviero Corbetta per la Liberipensatori “Paul Valéry” e Theatrum Sabaudiae

A introdurre le delicate sculture in rame, realizzate dallo scrittore Primo Levi, una breve performance teatrale coinvolgerà i visitatori attraverso l’opera di Antonio Moresco dal titolo 21 preghierine per una nuova vita. Lo scrittore, come Levi, si è ispirato al fantastico mondo degli animali, rivolgendosi a un pesce, a un uccellino, a un coniglio, a un cavallo, chiedendo a questi nostri compagni di avventura di insegnarli a rendere migliore la propria esperienza di vita.

Queste deliziose poesie in forma di prosa, ascoltate dalla voce di un interprete e sottolineate dalle musiche composte per l’occasione dal Maestro genovese Bruno Coli, fungeranno da ideale viatico per il visitatore che, a seguire, sarà accompagnato nella visita alla mostra.

Costo della visita guidata teatrale: 12 € - Ingresso al museo secondo regolamento

Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 - prenotazioniftm@arteintorino.com

oppure https://www.arteintorino.com/

DOMENICA 12 GENNAIO

Domenica 12 gennaio ore 16

TESSEN. Dietro un ventaglio

MAO – Attività per famiglie in occasione della mostra Guerriere dal Sol Levante

La visita alla mostra condurrà alla scoperta dell’affascinante mondo delle guerriere giapponesi e svelerà i diversi usi del Tessen, il ventaglio da combattimento, fornendo lo spunto per realizzare in laboratorio un ventaglio in carta, decorato e dipinto.

Età consigliata dai 6 anni

Costo: bambini ingresso gratuito + € 7 per l’attività; adulti accompagnatori ingresso ridotto alla mostra (gratuito con Carta Musei)

Prenotazione consigliata t. 011 4436999 entro le ore 15.00 del venerdì precedente oppure via mail maodidattica@fondazionetorinomusei.it; in questo caso la prenotazione è considerata valida previa risposta scritta.

Domenica 12 gennaio

SULLE SPONDE DEL TIGRI. Le collezioni archeologiche del MAO da Seleucia e Coche

MAO – chiude la mostra

A partire dal 1964, gli scavi svolti dal Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l’Asia nei siti di Seleucia e Coche, portarono alla luce strutture abitative e manufatti di varia natura.

La mostra, a cura di Vito Messina, Alessandra Cellerino, Enrico Foietta con la collaborazione di Claudia Ramasso, presenta una selezione di circa 40 piccoli reperti quali ceramiche, terrecotte, vetri e oggetti d’uso comune rinvenuti nelle due città, mettendo in dialogo la produzione di età ellenistico-partica, proveniente dal sito di Seleucia, con quella sasanide di Coche.

Non esistono in Europa collezioni di reperti archeologici provenienti da Seleucia e Coche, ad eccezione di quella conservata oggi al MAO: nel mondo, solo il Kelsey Museum di Ann Arbor (Michigan) e l’Iraq Museum di Baghdad vantano collezioni analoghe. Questa mostra, immaginata nell’ambito del progetto Collezioni (in)visibili, del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino finanziato dalla Fondazione CRT, è una delle rare occasioni offerte al grande pubblico di confrontarsi con la storia di quelle grandi e poco conosciute città, e dei Torinesi che le hanno riscoperte.

MAO Museo d’Arte Orientale- Via San Domenico 11, Torino

Orario: da martedì a venerdì 10-18; sabato e domenica 11-19