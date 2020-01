“New urban body”, alle Ogr i corpi urbani che hanno cambiato le città [FOTO]

Officine Grandi Riparazioni, Cascina Fossata, Sharing Torino, Open Incet, Luoghi Comuni San Salvario e Porta Palazzo, Nuvola Lavazza, Beeozanam, Vivo al Venti e Distretto Sociale Barolo: sono questi gli undici luoghi torinesi che faranno parte di “New urban body”, la mostra che proprio alle Ogr proporrà al grande pubblico alcune tra le “esperienze di generazione urbana” più interessanti e innovative del mondo. L'esposizione, curata da Giordana Ferri, prevede le sezioni “abitare”, “lavorare”, “fare e partecipare” e “appartenere”, organizzate seguendo quattro “assi concettuali”: accessibilità, ibridazione, sostenibilità e progettualità collettiva.

“New urban body” è un viaggio che, attraverso pannelli e maxi-schermi, illustrerà progetti che hanno contribuito a cambiato il volto delle città grazie alla partnership tra amministrazioni pubbliche e realtà private: “Si tratta - dichiara il segretario generale di Fondazione Crt e direttore generale di Ogr Massimo Lapucci – dell'ultima tappa di un appuntamento itinerante, partito dalla triennale di Milano nel 2017 e giunto a Torino: l'evento finale ha una valenza speciale perché si svolge in un luogo oggetto stesso di una mostra che parla di luoghi a cui sono state assegnate nuove missioni”.

La mostra è organizzata anche grazie alla collaborazione tra diverse fondazioni bancarie: “I New Urban Bodies – commenta Marzia Sica di Compagnia di San Paolo – rispondono a diverse esigenze come casa, lavoro, relazioni sociali e partecipazione facendo sì che gli spazi rivivano attraverso l'accoglienza di persone con diversi background culturali”. “La sperimentazione di nuovi modi di vivere gli spazi urbani - aggiunge Chiara Bartolozzi di Fondazione Cariplo – rappresenta un modello di intervento in grado di portare benessere anche in luoghi periferici”.