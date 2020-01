Sanità, Ravetti (Pd): “Attendiamo le proposte di Icardi. Governare significa decidere”

“Governare significa prendere decisioni e su un tema tanto delicato come quello della sanità significa trovare il punto di equilibrio tra la capacità di erogare servizi e la compatibilità economica. Dovrebbe essere finito, ormai da mesi, il tempo in cui l’Assessore Icardi interpreta il ruolo di semplice spettatore. E’ arrivato per lui il momento di agire, di proporre e di dire, concretamente, che cosa intende fare per mettere in sicurezza la sanità piemontese. E’ arrivato il momento per lui di assumersi le responsabilità che il suo ruolo richiede” dichiara il Presidente del Gruppo del Partito Democratico Domenico Ravetti.

“Attraverso gli organi di informazione – conclude Ravetti – apprendiamo che nel 2019 il disavanzo delle Asl sfiora i 200 milioni. Questi i numeri. Attendiamo adesso le soluzioni, ricordando che è urgente che il Piemonte si doti di un piano socio-sanitario e che vengano fatte scelte precise in termini di politica sanitaria”.