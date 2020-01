Meteo, a Torino e provincia ancora niente precipitazioni almeno fino alla prossima settimana

Non cambiano le condizioni del meteo, su Torino e provincia, nei prossimi giorni. Confermate ancora condizioni stabili per questo weekend.

L’alta pressione oceanica ha preso piede stabilmente sul nostro Paese e in tendenza potrebbe durare almeno fino a tutta la settimana successiva. Temperature in media o poco sopra, brinate e nebbie sulle pianure al mattino. Rischio di elevato accumulo di inquinanti.

A Torino quindi, dopo un venerdì con cielo per lo più sereno alternato a passaggi nuvolosi causati da una debolissima perturbazione in transito, il fine settimana dovrebbe portare a un nuovo rialzo della pressione, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi per nubi alte soprattutto in montagna. In pianura ancora possibilità di nebbie anche persistenti. Assenza di precipitazioni.

Temperature minime sempre attorno 0/-2°C in pianura con brinate o gelate al mattino. Qualche grado sopra lo 0 in località di collina a causa delle inversioni termiche. Massime oltre i 10/12 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.



Da lunedì non cambierà la situazione in generale, almeno per la prima metà della settimana, se non per un aumento della copertura nuvolosa.