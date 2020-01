Rogo al Fluido, Mautino lancia un monito ad Appendino: "L'incendio? E' iniziato molto prima di ieri. Che qualcuno intervenga"

"Oggi le fiamme sono vere e tangibili, oggi tutti riescono a vederle, ma l’incendio è iniziato molto prima che si vedessero queste fiamme. Oggi brucia il Fluido ma da qualche tempo c’è una parte di Torino che brucia". A scriverlo è il presidente di Epat Torino, Alessandro Mautino, commentando il rogo che ieri ha distrutto uno dei locali storici del Valentino, il Fluido.

"Non è nel mio stile e nemmeno in quello dell’Associazione che rappresento strumentalizzare un episodio per rilasciare una qualche dichiarazione - dice Mautino - ma oggi non possiamo restare a guardare in silenzio. Oggi no. È da tre anni che gridiamo all’Amministrazione l’importanza di salvaguardare le attività del Valentino per una serie di motivi tra cui l’occupazione giovanile, il divertimento sicuro e lontano dalle abitazioni, la sicurezza del parco".